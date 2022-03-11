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В течение 10 марта из наиболее горячих точек удалось эвакуировать более 38 тысяч человек, - ОП

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Пятница 11 марта 2022 10:09
В течение 10 марта из наиболее горячих точек удалось эвакуировать более 38 тысяч человек, - ОП Фото: 10 марта из самых горячих точек удалось эвакуировать более 38 тысяч человек (t me)
Автор: Артем Горовенко

В течение 10 марта из наиболее опасных городов Украины было эвакуировано более 38 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram-канале.

"Друзья, уже традиционный вечерний отчет о том, как мы с вами всей страной работаем на общую победу. Сегодня (10 марта, - ред.) мы с вами совместными усилиями эвакуировали более 38 тысяч человек. Это 16 тысяч из Киевской области, 20 тысяч из Сумской области, 2 тысячи из Изюма на Харьковщине. Доставлен гуманитарный груз в город Энергодар и городе Изюм. Работаем, чтобы эвакуация прошла и по другим направлениям, надеемся, что нам это удастся", - говорит Тимошенко.

Также он напомнил, что эвакуация является полностью бесплатной и призвал людей остерегаться мошенников.

Отдельно Тимошенко рассказал о гуманитарной помощи, что Украина получает от других государств. Так, за 9 дней марта было ввезено более 36 тысяч тонн гуманитарной помощи, а только за день 9 марта таможню пересекли около 5 тысяч тонн гуманитарных грузов.

"Логистические гуманитарные хабы во всей стране быстрее доставляют грузы в области, где ведутся активные военные действия. Например, Укрзализныцей за 9 дней марта отправлено более 12 тысяч тонн грузов. Спасибо всем, кто помогает украинскому народу, работаем, победим и все будет Украина", - подчеркнул он.

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