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Впродовж 10 березня з найбільш гарячих точок вдалось евакуювати понад 38 тисяч людей, - ОП

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П'ятниця 11 березня 2022 10:09
Впродовж 10 березня з найбільш гарячих точок вдалось евакуювати понад 38 тисяч людей, - ОП Фото: dпродовж 10 березня з найбільш гарячих точок вдалось евакуювати понад 38 тисяч людей (t me)
Автор: Артем Горовенко

Впродовж 10 березня з найбільш небезпечних міст України було евакуйовано понад 38 тисяч людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram-каналі.

"Друзі, вже традиційний вечірній звіт щодо того, як ми з вами усією країною працюємо на спільну перемогу. Сьогодні (10 березня, - ред.) ми з вами спільними зусиллями евакуювали понад 38 тисяч людей. Це 16 тисяч з Київської області, 20 тисяч з Сумської області, 2 тисячі з Ізюму, що на Харківщині. Доставлено гуманітарний вантаж до міста Енергодар та місті Ізюм. Працюємо, щоб евакуація відбулася і за іншими напрямками, сподіваємося, що нам це вдасться", - говорить Тимошенко.

Також він нагадав, що евакуація є повністю безкоштовною та закликав людей остерігатися шахраїв.

Окремо Тимошенко розповів про гуманітарну допомогу, що Україна отримує від інших держав. Так, за 9 днів березня було ввезено понад 36 тисяч тонн гуманітарної допомоги, а тільки за день 9 березня митницю перетнули близько 5 тисяч тонн гуманітарних вантажів.

"Логістичні гуманітарні хаби в усій країні якнайшвидше доправляють вантажі в області, де ведуться активні воєнні дії. Наприклад, Укрзалізницею за 9 днів березня відправлено понад 12 тисяч тонн вантажів. Дякуємо всім, хто допомагає українському народу, працюємо, переможемо і все буде Україна", - наголосив він.

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