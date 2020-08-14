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У тебя будет шок от цен и акций в Sport Life!

Пресс-релизы, Пятница 14 августа 2020 09:00
У тебя будет шок от цен и акций в Sport Life!
Сеть фитнес-клубов не перестает удивлять всех любителей активного образа жизни

Одна из крупнейших фитнес-сетей предлагает выгодные условия и цены для тех, кто еще не присоединился к семье Sport Life.

У тебя будет шок от цен и акций в Sport Life!

Поспеши, ведь только в Sport Life множество современных бассейнов различных форматов, в том числе для детей и младенцев, а тренировки проходят в современных тренажерных залах с новейшим американским оборудованием.

У тебя будет шок от цен и акций в Sport Life!

Занятия в различных студиях с авторскими и уникальными программами.

Мы обеспечиваем доступный и удобный фитнес для всей семьи.

Подробности на сайте и по телефону 044 222 4222.

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