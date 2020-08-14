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У тебе буде шок від цін та акцій в Sport Life!

Прес-релізи, П'ятниця 14 серпня 2020 09:00
У тебе буде шок від цін та акцій в Sport Life!
Мережа фітнес-клубів не припиняє дивувати всіх любителів активного способу життя

Одна з найбільших фітнес-мереж пропонує вигідні умови та ціни для тих, хто ще не приєднався до родини Sport Life.

У тебе буде шок від цін та акцій в Sport Life!

Поспішай, адже тільки у Sport Life безліч сучасних басейнів різних форматів, в тому числі для дітей та немовлят, а тренування відбувається в найсучасніших тренажерних залах з новітнім американським обладнанням.

Групові заняття в різноманітних студіях з авторськими та унікальними програмами.

У тебе буде шок від цін та акцій в Sport Life!

Ми забезпечуємо доступний та зручний фітнес для всієї родини.

Подробиці на сайті та за телефоном 044 222 4 222.

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