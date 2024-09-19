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Театр на Контрактовій площі у Києві тепер має іншу назву: що відомо

Четвер 19 вересня 2024 17:00
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Театр на Контрактовій площі у Києві тепер має іншу назву: що відомо Фото: Київський муніципальний академтеатр опери і балету для дітей та юнацтва (Igor Turzh, wikipedia.org)
Автор: Ніна Єланська

Столичний комунальний заклад "Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва" було перейменовано 19 вересня, на пленарному засіданні Київміськради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську раду.

Тепер він має назву "Київський муніципальний академічний театр опери та балету".

"Два роки тому театр відсвяткував своє 40-річчя. Всупереч викликам, спричинених воєнним станом, колектив театру зберігся, продовжує свою діяльність і демонструє позитивні результати. Протягом 40 років роботи театр значно змінився та трансформувався із суто дитячого та юнацького формату в культурний простір для всіх глядачів", - зазначила депутатка Київської міської ради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха.

Вона пояснила, що стара назва театру більше не відповідає напрямам його діяльності, тому її потрібно було змінити.

Вікторія Муха нагадала, що станом на сьогодні в афіші театру налічується близько 60 постановок, а загалом за час існування театру у ньому показали понад 200 вистав, причому більш як 40 із них були поставлені вперше.

"Сьогодні це прогресивний та сучасний театр, який щосезону пропонує нові прем’єри та дивує як дорослих, так і дітей", - додала вона.

Також депутатка нагадала, що протягом останніх років із балетного репертуару театру вилучили твори російських і радянських композиторів. Також у театрі почали ставили оперні вистави європейської класики в перекладах на українську мову, що допомагає глядачу краще зрозуміти їх сюжет.

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