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Театр на Контрактовой площади в Киеве теперь имеет другое название: что известно

Четверг 19 сентября 2024 17:00
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Театр на Контрактовой площади в Киеве теперь имеет другое название: что известно Фото: Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества (Igor Turzh, wikipedia.org)
Автор: Нина Еланская

Столичное коммунальное учреждение "Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества" было переименовано 19 сентября на пленарном заседании Киевгорсовета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский городской совет.

Теперь он называется "Киевский муниципальный академический театр оперы и балета".

"Два года назад театр отпраздновал свое 40-летие. Вопреки вызовам, вызванным военным положением, коллектив театра сохранился, продолжает свою деятельность и демонстрирует положительные результаты. В течение 40 лет работы театр значительно изменился и трансформировался из чисто детского и юношеского формата в культурное пространство для всех зрителей", - отметила депутат Киевского городского совета, председатель постоянной комиссии по культуре, туризму и общественным коммуникациям Виктория Муха.

Она объяснила, что старое название театра больше не соответствует направлениям его деятельности, поэтому его нужно было изменить.

Виктория Муха напомнила, что по состоянию на сегодняшний день в афише театра насчитывается около 60 постановок, а всего за время существования театра в нем показали более 200 представлений, причем более 40 из них были поставлены впервые.

"Сегодня это прогрессивный и современный театр, который каждый сезон предлагает новые премьеры и удивляет как взрослых, так и детей", - добавила она.

Также депутат напомнила, что в последние годы из балетного репертуара театра изъяли произведения российских и советских композиторов. Также в театре начали ставить оперные представления европейской классики в переводах на украинский язык, что помогает зрителю лучше понять их сюжет.

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