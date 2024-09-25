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Театр Франка зробив заяву через нашумілу "Конотопську відьму"

Середа 25 вересня 2024 15:42
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Театр Франка зробив заяву через нашумілу "Конотопську відьму" Фото: вистава "Конотопська відьма" (youtube.com Театр ім. І.Франка)
Автор: Ніна Єланська

Глядачів, які купують квитки на вистави у театрі імені Івана Франка, у тому числі на "Конотопську відьму", закликали уважно перевіряти інформацію та користуватися офіційними даними про гастролі, які розміщені на сайті театру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка.

"Часто трапляються випадки, коли декілька театрів ставлять вистави зі схожими назвами, а є і таки випадки, коли фотографії з нашої вистави використовують для шахрайських схем", - йдеться у повідомленні театру.

Зазначається, що всю необхідну інформацію про гастролі театру можна знайти на сайті та на офіційних сторінках у соцмережах.

"Тож будьте уважними та підтримуйте український театр", - закликало керівництво театру.

Вистава "Конотопська відьма"

Вистава здобула міжнародне визнання завдяки своєму унікальному поєднанню класики та сучасного театрального мистецтва. Під керівництвом талановитого режисера Андрія Приходька, вона не лише стала хітом на українських сценах, але й отримала позитивні відгуки на міжнародних театральних фестивалях.

Андрій Приходько - один із найвідоміших сучасних українських режисерів, який активно працює над оновленням класичної літератури для сучасної аудиторії. Його оригінальний підхід до "Конотопської відьми" відзначили за креативну інтерпретацію, живу акторську гру та вдале використання елементів народної культури. За цей проєкт Приходько отримав кілька нагород, серед яких відзнаки на міжнародних фестивалях в Європі, де вистава викликала захоплення завдяки яскравому українському колориту і театральній майстерності.

Про "Конотопську відьму" також зробили статтю у The New York Times. Там зазначили, що вистава продовжує збирати аншлаги, підтверджуючи свою популярність не тільки в Україні, але й за кордоном.

Раніше ми повідомляли, що у Національному академічному драматичному театрі ім. І. Франка був змінений процес купівлі квитків на найпопулярніші вистави.

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