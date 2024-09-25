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Театр Франка сделал заявление из-за нашумевшей "Конотопской ведьмы"

Среда 25 сентября 2024 15:42
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Театр Франка сделал заявление из-за нашумевшей "Конотопской ведьмы" Фото: спектакль "Конотопская ведьма" (youtube.com Театр им. И.Франко)
Автор: Нина Еланская

Зрителей, покупающих билеты на представления в театре имени Ивана Франко, в том числе на "Конотопскую ведьму", призвали внимательно проверять информацию и пользоваться официальными данными о гастролях, размещенных на сайте театра.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Национальный академический драматический театр им. И. Франко.

"Часто случаются, когда несколько театров ставят спектакли с похожими названиями, а есть и случаи, когда фотографии с нашего спектакля используют для мошеннических схем", - говорится в сообщении театра.

Всю необходимую информацию о гастролях театра можно найти на сайте и на официальных страницах в соцсетях.

"Поэтому будьте внимательны и поддерживайте украинский театр", - призвало руководство театра.

Спектакль "Конотопская ведьма"

Спектакль получил международное признание благодаря своему уникальному сочетанию классики и современного театрального искусства. Под руководством талантливого режиссера Андрея Приходько она не только стала хитом на украинских сценах, но и получила положительные отзывы на международных театральных фестивалях.

Андрей Приходько – один из самых известных современных украинских режиссеров, активно работающий над обновлением классической литературы для современной аудитории. Его оригинальный подход к "Конотопской ведьме" отметили за креативную интерпретацию, живую актерскую игру и удачное использование элементов народной культуры. За этот проект Приходько получил несколько наград, среди которых награды на международных фестивалях в Европе, где спектакль вызвал восхищение благодаря яркому украинскому колориту и театральному мастерству.

О "Конотопской ведьме" также сделали статью в The New York Times. Там отметили, что спектакль продолжает собирать аншлаги, подтверждая свою популярность не только в Украине, но и за рубежом.

Ранее сообщалось, что в Национальном академическом драматическом театре им. И. Франко был изменен процесс покупки билетов на самые популярные представления.

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