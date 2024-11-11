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Театр Франка анонсував нові дати "Конотопської відьми" на грудень, але є нюанс

Понеділок 11 листопада 2024 20:26
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Театр Франка анонсував нові дати "Конотопської відьми" на грудень, але є нюанс Фото: вистава "Конотопська відьма" (youtube.com Театр ім. І.Франка)
Автор: Ніна Єланська

Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка анонсував свій грудневий гастрольний графік із виставою "Конотопська відьма" і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис театру у Facebook.

Однак відомо, що цього разу виставу "Конотопська відьма", а також деякі інші, не зможуть побачити київські глядачі.

У грудні театр вирушає в тур по Україні, відвідає кілька міст, проте столиця не входить до переліку запланованих локацій.

Графік грудневих гастролей:

  • 1 грудня - Кривий Ріг, "Конотопська відьма";
  • 7 грудня - Івано-Франківськ, "Украдене щастя";
  • 8 грудня - Івано-Франківськ, "Конотопська відьма";
  • 15 грудня - Житомир, "Конотопська відьма";
  • 18 грудня - Чернівці, "Тартюф";
  • 19 грудня - Чернівці, "Конотопська відьма".

Вистава "Конотопська відьма"

Популярність "Конотопської відьми", створеної за однойменною повістю Квітки-Основ’яненка, не обмежується лише Україною. Про також писали у The New York Times, де підкреслили, що вона продовжує збирати аншлаги, підтверджуючи свою популярність не тільки в Україні, але й за кордоном.

Її режисером є Андрій Приходько. Він є одним із найвідоміших сучасних українських режисерів, який активно працює над оновленням класичної літератури для сучасної аудиторії.

Його оригінальний підхід до "Конотопської відьми" відзначили за креативну інтерпретацію, живу акторську гру та вдале використання елементів народної культури.

За цей проєкт Приходько отримав кілька нагород, серед яких відзнаки на міжнародних фестивалях в Європі, де вистава викликала захоплення завдяки яскравому українському колориту і театральній майстерності.

Нагадаємо, що у Національному академічному драматичному театрі ім. І. Франка був змінений процес купівлі квитків на найпопулярніші вистави.

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