Театр абсурда: Конгресс готов переписать историю США ради Мелании Трамп

Республиканцы в Конгрессе США предложили переименовать Оперный театр в Центре имени Кеннеди в Вашингтоне в честь Мелании Трамп. Инициатива уже включена в законопроект, который будет рассматриваться после летних каникул.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на конгрессмена от штата Айдахо Майка Симпсона .

Так, в Конгрессе США республиканцы выступили с инициативой переименования Оперного театра, входящего в состав Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне, в честь первой леди Мелании Трамп.

Автором предложения стал конгрессмен от штата Айдахо Майк Симпсон.

"Назвать Оперный театр в Центре Кеннеди именем Мелании Трамп - это отличный способ выразить благодарность первой леди за ее любовь к искусству", - написал Симпсон в соцсети X.

Назвать Оперный театр в Центре Кеннеди в честь @FLOTUS - отличный способ признать признательность Первой леди за признательность к искусству.



Я горжусь тем, что чествую ее поддержку и приверженность в продвижении искусств и гуманитарных наук. @HouseAppropsGOP https://t.co/UBC9SlkHIO - Конгрессмен Майк Симпсон (@CongMikeSimpson) 22 июля 2025 г .

Сейчас данное предложение включено в законопроект о финансировании Министерства внутренних дел США, Агентства по охране окружающей среды и ряда других учреждений на 2026 финансовый год.

Комитет Палаты представителей по вопросам ассигнований уже поддержал документ голосами 33 ЗА против 28 ПРОТИВ.

Теперь проект должен быть вынесен на рассмотрение всей Палаты представителей после завершения августовских каникул.

Отметим, что Оперный театр имени Джона Кеннеди - одна из главных сцен американской столицы. Он был открыт в 1971 году в память о 35-м президенте США. Он вмещает более 2200 зрителей и принимал самые громкие премьеры и звезд мирового уровня - от Лучано Паваротти до Анны Нетребко.

Кстати, в феврале 2025 года Дональд Трамп, который занимает пост президента США во второй раз, назначил себя председателем правления Центра Кеннеди. Инициатива по переименованию сразу вызвала бурную дискуссию, в частности из-за попытки пересмотреть наследие Кеннеди и придать символический вес имени Мелании Трамп в сфере культуры.