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У Тбілісі звинуватили Захід у втягування Грузії у війну. В США відреагували

Фото: у Держдепі нагадали грузинській владі, хто саме втягує її у війну (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Лідерам партії влади "Грузинська мрія" пояснили, що саме Російська Федерація намагається втягнути Грузію у війну, а не "західні сили".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джеймса О'Браєна.

О'Браєн прокоментував заяви лідерів "Грузинської мрії" про те, що Захід нібито мав намір "відкрити другий фронт" у Грузії після початку повномасштабної військової агресії Росії проти України й що партія завадила цьому.

"Саме Росія втягує Грузію у війну в Україні. Росія починає будівництво гігантського військового порту на окупованій нею території Грузії (в Абхазії, - ред.). Тривають викрадення, а подекуди й убивства громадян Грузії", - пояснив він.

Представник Держдепу також відзначив рішення Тбілісі - не дозволяти Москві блокувати військові вантажі та товари через грузинську територію. О'Браєн наголосив, що це правильно.

"Уряд Грузії ухвалив мудре рішення, спробував зупинити це, наскільки це було в його силах, і він виконав хорошу роботу. Тому це саме Росія намагається втягнути Грузію в цю війну", - підсумував він.

Нагадаємо, уряд Грузії у другому читанні ухвалив скандальний закон "про іноагентів". На цьому тлі у Тбілісі біля будівлі парламенту розпочалися масштабні протести проти таких дій влади.

Силовики вже кілька разів намагалися розігнати учасників акції із застосуванням сльозогінного газу та гумових куль.

Більш детально про те, що відбувається в Грузії, - у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що за даними західних ЗМІ, Росія готує диверсії по всій Європі.

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