UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Тбилиси устроили протест из-за приезда российского журналиста, были столкновения с полицией

Автор: Даша Харченко

В Тбилиси проходит акция протеста из-за прибытия в страну российского журналиста Владимира Познера. Демонстранты заявляют, что он не признает территориальную целостность Грузии.

Об этом сообщает "Рустави-2".

Акция проходит у здания гостиницы "Винотель", где остановился журналист.

Сообщается, что журналист хотел отметить в Тбилиси свое 87-летие.

Протесты начались после того, как представители оппозиции назвали недопустимым приезд Познера. Журналист из-за акции переехал в отель "Румс". Активисты закидали фасад здания яйцами.

"Мы не планируем расходиться и будем здесь до тех пор, пока те, кто не считает Абхазию частью Грузии, не покинут нашу страну. Пройдут непрерывные акции", - сказал лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили, пишет "РИА Новости".

Напомним, в мае 2020 года Владимир Познер в интервью Дмитрию Гордону рассказал, что Россия могла бы завоевать Украину, но таких планов не было. Российский журналист считает, что если бы в РФ поставили такую цель, то это было бы несложно. "Если бы был план захватить Украину, то это можно было б сделать. Никаких проблем", - категорично возразил российский журналист.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины протестГрузияТбилиси
Читайте также
Вице-премьер Грузии подал в отставку
Прогноз погоды