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У Тбілісі влаштували протест через приїзд російського журналіста, були сутички з поліцією

Автор: Даша Харченко

У Тбілісі проходить акція протесту через прибуття в країну російського журналіста Володимира Познера. Демонстранти заявляють, що він не визнає територіальну цілісність Грузії.

Про це повідомляє "Руставі-2".

Акція проходить біля будівлі готелю "Винотель", де зупинився журналіст.

Повідомляється, що журналіст хотів відзначити в Тбілісі своє 87-річчя.

Протести почалися після того, як представники опозиції назвали неприпустимим приїзд Познера. Журналіст через акції переїхав в готель "Румс". Активісти закидали фасад будівлі яйцями.

"Ми не плануємо розходитися і будемо тут до тих пір, поки ті, хто не вважає Абхазію частиною Грузії, не покинуть нашу країну. Пройдуть безперервні акції", - сказав лідер опозиційної партії "Єдиний національний рух" Заал Удумашвілі, пише "РИА Новости".

Нагадаємо, в травні 2020 року Володимир Познер в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів, що Росія могла б завоювати Україну, але таких планів не було. Російський журналіст вважає, що якби в РФ поставили таку мету, то це було б нескладно. "Якби був план захопити Україну, то це можна було б зробити. Ніяких проблем", - категорично заперечив російський журналіст.

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