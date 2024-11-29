У Тбілісі силовики розігнали акцію протесту, є постраждалі

Ввечері лідери опозиційних партій і тисячі людей зібралися біля будівлі парламенту в Тбілісі, щоб висловити протест через рішення депутатів відтермінувати вступ країни до Європейського Союзу, що порушує Конституцію.

Близько півночі за місцевим часом (00:00 за Києвом) між протестувальниками та силовиками виникли сутички через спроби людей прорватися до будівлі парламенту з боку вулиці Чичинадзе. Поліція кинула в натовп кілька димових шашок.

Поліція намагалася відтіснити протестувальників від службового входу, на проспект Руставелі.

Демонстранти тримали стінку та чинили опір. На адресу поліції лунали крики "нелюди", "раби", "росіяни".

Ситуація на Чичинадзе загострилася за кілька секунд. Незрозуміло, що послужило провокувальним фактором. До входу стягнули сотні поліцейських, зокрема, спецназ.

Згодом до акції на проспекті Руставелі приєдналася президент Грузії Саломе Зурабішвілі. Вона стала між людьми та силовиками і намагалася поговорити з ними.

"Кому ви служите. Навіщо? За які гроші ви служите іншому уряду?", - сказала вона.

Згодом мітингувальники почали рухатися назустріч спецназу. Серед них були жінки та діти.

В МВС заявили, що протест "вийшов за встановлені законом межі, тому були застосовані спеціальні засоби". Повідомляється, що постраждали троє поліцейських. Кількість постраждалих серед мітингувальників наразі невідома.

О 2:26 за місцевим часом (0:26 за Києвом) спецназ почав застосовувати проти людей димові шашки, сльозогінний газ і водомети.

Силовики стягнулися до основної частини акції на проспекті Шота Руставелі та почали розганяти людей.

Станом на 2:45 за грузинським часом, правоохоронці зачистили територію біля парламенту Грузії.

На проспекті Руставелі після розгону люди встановили символічні барикади. Територію перед парламентом контролює спецназ.

Згодом силовики почали жорстко затримувати учасників протесту.

Заява МЗС Грузії

Тим часом уже 78 співробітників МЗС Грузії підписали заяву проти рішення уряду про заморожування вступу країни до ЄС до 2028 року.

У заяві йдеться, що заява про вихід Грузії з порядку денного переговорів про вступ до ЄС, не відповідає стратегічним інтересам країни.

Зазначається, що нинішня хвиля розширення ЄС обумовлена міжнародними політичними подіями та "являє собою безпрецедентну історичну можливість для Грузії". Відмова країни від такого шансу "призведе до негативних стратегічних наслідків", а його повторення може ніколи не статися.

"Крім того, затягування переговорного процесу про вступ призведе до ізоляції країни. Без підтримки західних партнерів Грузія залишається сам на сам із загрозами, які особливо посилюються на тлі процесів, що відбуваються", - йдеться у заяві дипломатів.