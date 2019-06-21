В Тбилиси протестующие начали строить баррикады

Фото: протесты в Грузии (twitter.com/bbc)

Демонстранты пытаются прорваться к парламенту, однако спецназ их оттесняет

В Тбилиси ситуация на митинге у здания парламента Грузии ночью 21 июня остается напряженной, митингующие строят баррикады. Об этом передает РБК-Ураина со ссылкой на грузинскую службу "Радио Свобода".

Отмечается, что участники акции на проспекте Руставели в Тбилиси для сооружения барьера складывают на проезжей части стулья, столы, мусорные урны.

"Часть протестующих время от времени предпринимают попытки переместиться поближе к зданию парламента, однако спецназ не дает им такой возможности, вновь и вновь применяя слезоточивый газ", - отмечает служба.

По данным грузинского "Первого канала", трем пациентам, пострадавшим на акции у парламента проводят операцию в клинике имени Ингороква. Также сообщается, что в стычках пострадали журналисты.

Фото: протесты в Грузии (twitter.com/bbc)

Напомним, вечером 20 июня в результате стычек во время демонстраций у здания грузинского парламента пострадали 14 митингующих. По данным Министерства здравоохранения Грузии, увечия также получили 38 правоохранителей. Как заявляют в ведомстве, пока нет информации, от чего они пострадали, кроме слезоточивого газа.