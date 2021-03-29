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В Тбилиси может произойти большой оползень

Новина українською → Тбилиси, Понедельник 29 марта 2021 07:19
В Тбилиси может произойти большой оползень Фото: Тбилиси (pexels)
Автор: Даша Харченко

Тбилисский район Вашлиджвари оказался под угрозой оползня. Жители в воскресенье, 28 марта, провели акцию протеста с требованием ввести мораторий на любое строительство в этой зоне.

Об этом сообщает Эхо Кавказа.

Жители района Вашлиджвари сформулировали требования, с которыми обратились к мэрии Тбилиси, а также в министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

В частности, они просят объявить мораторий на все виды строительства в Вашлиджвари; создать группу независимых экспертов для изучения состояния склона у озера Лиси; установить на склоне систему мониторинга почвы, которая будет осуществлять контроль круглосуточно.

Напомним, 30 декабря 2020 года в Норвегии произошел сдвиг в муниципалитете Джердрум. Длина оползня составляет 700 метров, и он серьезно повредил как минимум 14 жилых домов. Были найдены тела пяти из десяти человек, пропали без вести.

Также в июле мощные прибои в прибрежном районе австралийского штата Новый Южный Уэльс привели к эрозии берега. Часть элитных домов в курортном городке Уамберал была разрушена, жителей эвакуировали.

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