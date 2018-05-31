Учасники акції протесту вимагають відставки кількох посадовців

У Тбілісі триває акція протесту біля парламенту. Про це повідомляє "Грузія Online".

Акція розпочалася біля будівлі Головної прокуратури в зв'язку з рішенням суду у справі про вбивство двох неповнолітніх на вулиці Хорава в Тбілісі.

"Спасибі Грузія, сьогодні ви стоїте поруч з моїм сином. Спасибі всім, що боремося за наше майбутнє. Наше майбутнє належить нам, Грузія - наша. Ми не повинні дати системі можливість вбивати наших дітей", - заявив батько загиблого підлітка Заза Саралідзе на акції.

Учасники акції протесту вимагають відставки кількох осіб, в тому числі - Левана Мурусідзе, Михайла Чінчаладзе та Ніно Гвенетадзе.

Трансляцію наживо веде Rustavi 2.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що у Грузії головний прокурор Іраклій Шотадзе заявив про відставку з посади у зв'язку з убивством двох підлітків у Тбілісі в грудні минулого року.

Вбивство сталося 1 грудня 2017 року. Два підлітка отримали ножові поранення у результаті бійки: один помер на місці, а другий - у лікарні на наступний день. 31 травня суд оголосив вирок.

Обвинуваченими у справі проходили двоє людей, яких визнали винними в умисному вбивстві одного потерпілого. Однак винних у вбивстві другого підлітка не знайшли. Так, рішення суду викликало масові протести.