Тбилиси не признает выборы в Госдуму РФ на оккупированных территориях Грузии и Украины

Грузия подтвердила неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Тбилиси осудил оккупацию Крыма и на этом фоне не признает выборы в Госдуму РФ, которые прошли на полуострове.

Прошедшее голосование в Крыму грузинский МИД назвал грубым нарушением международного права и украинского законодательства.

Одновременно Грузия осудила выборы в российский парламент на своих оккупированных территориях - Абхазии и Южной Осетии. В ведомстве отметили, что Россия провела незаконную принудительную паспортизацию жителей этих районов.

"Тот факт, что население оккупированных территорий Грузии избирает мажоритарных депутатов в Государственную Думу России... - однозначно указывает на продолжающуюся фактическую оккупацию Абхазии и Цхинвали", - подчеркивается в заявлении.