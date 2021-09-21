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Тбилиси не признает выборы в Госдуму РФ на оккупированных территориях Грузии и Украины

Автор: Дмитрий Кузнецов

Грузия осудила проведение выборов в Госдуму РФ на своих оккупированных территориях. В Тбилиси также заявили, что не признают голосование за кандидатов в российский парламент в украинском Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Грузии.

Грузия подтвердила неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Тбилиси осудил оккупацию Крыма и на этом фоне не признает выборы в Госдуму РФ, которые прошли на полуострове.

Прошедшее голосование в Крыму грузинский МИД назвал грубым нарушением международного права и украинского законодательства.

Одновременно Грузия осудила выборы в российский парламент на своих оккупированных территориях - Абхазии и Южной Осетии. В ведомстве отметили, что Россия провела незаконную принудительную паспортизацию жителей этих районов.

"Тот факт, что население оккупированных территорий Грузии избирает мажоритарных депутатов в Государственную Думу России... - однозначно указывает на продолжающуюся фактическую оккупацию Абхазии и Цхинвали", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, СБУ и прокуратура Крыма возбудили уголовные дела по факту незаконной организации и проведения на территории оккупированного полуострова выборов в Госдуму РФ.

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