Тбілісі не визнає вибори до Держдуми РФ на окупованих територіях Грузії та України

Грузія засудила проведення виборів до Держдуми РФ на своїх окупованих територіях. У Тбілісі також заявили, що не визнають голосування за кандидатів у російський парламент в українському Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Грузії.
Грузія підтвердила незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Тбілісі засудив окупацію Криму і на цьому тлі не визнає вибори до Держдуми РФ, які пройшли на півострові.
Минуле голосування в Криму Грузинський МЗС назвав грубим порушенням міжнародного права та українського законодавства.
Одночасно Грузія засудила вибори до російського парламенту на своїх окупованих територіях - Абхазії та Південної Осетії. У відомстві зазначили, що Росія провела незаконну примусову паспортизацію жителів цих районів.
"Той факт, що населення окупованих територій Грузії обирає мажоритарних депутатів в Державну Думу Росії... - однозначно вказує на триваючу фактичну окупацію Абхазії і Цхінвалі", - підкреслюється в заяві.
Нагадаємо, СБУ і прокуратура Криму порушили кримінальні справи за фактом незаконної організації та проведення на території окупованого півострова виборів до Держдуми РФ.