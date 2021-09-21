ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Тбилиси не признает выборы в Госдуму РФ на оккупированных территориях Грузии и Украины

Новина українською →
Тбилиси, Вторник 21 сентября 2021 15:17
Тбилиси не признает выборы в Госдуму РФ на оккупированных территориях Грузии и Украины Фото: Тбилиси не признает российские выборы на оккупированных территориях Грузии и Украины (flickr.by/JRope)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Грузия осудила проведение выборов в Госдуму РФ на своих оккупированных территориях. В Тбилиси также заявили, что не признают голосование за кандидатов в российский парламент в украинском Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Грузии.

Грузия подтвердила неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Тбилиси осудил оккупацию Крыма и на этом фоне не признает выборы в Госдуму РФ, которые прошли на полуострове.

Прошедшее голосование в Крыму грузинский МИД назвал грубым нарушением международного права и украинского законодательства.

Одновременно Грузия осудила выборы в российский парламент на своих оккупированных территориях - Абхазии и Южной Осетии. В ведомстве отметили, что Россия провела незаконную принудительную паспортизацию жителей этих районов.

"Тот факт, что население оккупированных территорий Грузии избирает мажоритарных депутатов в Государственную Думу России... - однозначно указывает на продолжающуюся фактическую оккупацию Абхазии и Цхинвали", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, СБУ и прокуратура Крыма возбудили уголовные дела по факту незаконной организации и проведения на территории оккупированного полуострова выборов в Госдуму РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Грузия
NEWS
Рада в четверг соберется на внеочередное заседание, - Арахамия
Рада в четверг соберется на внеочередное заседание, - Арахамия
DAILY
На тропе войны. Как команда Зеленского хочет бороться с олигархами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина На тропе войны. Как команда Зеленского хочет бороться с олигархами