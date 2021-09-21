Тбілісі не визнає вибори до Держдуми РФ на окупованих територіях Грузії та України

Грузія засудила проведення виборів до Держдуми РФ на своїх окупованих територіях. У Тбілісі також заявили, що не визнають голосування за кандидатів у російський парламент в українському Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Грузії .

Грузія підтвердила незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Тбілісі засудив окупацію Криму і на цьому тлі не визнає вибори до Держдуми РФ, які пройшли на півострові.

Минуле голосування в Криму Грузинський МЗС назвав грубим порушенням міжнародного права та українського законодавства.

Одночасно Грузія засудила вибори до російського парламенту на своїх окупованих територіях - Абхазії та Південної Осетії. У відомстві зазначили, що Росія провела незаконну примусову паспортизацію жителів цих районів.

"Той факт, що населення окупованих територій Грузії обирає мажоритарних депутатів в Державну Думу Росії... - однозначно вказує на триваючу фактичну окупацію Абхазії і Цхінвалі", - підкреслюється в заяві.