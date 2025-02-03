У Тбілісі поновилися протести: є затримані та постраждалі

Як пишуть у ЗМІ, основні події розгорталися біля торгового центру Tbilisi Mall. Там відбулося фізичне протистояння між силовиками і демонстрантами. Зокрема, мітингувальники намагалися перекрити дорогу, а співробітники правоохоронних органів вимагали звільнити її, не дозволивши протестантам реалізувати задумане. Під час бійки кільком учасникам мітингу стало зле.

Трохи пізніше "Эхо Кавказа" оновило інформацію, зазначивши, що правоохоронці затримали понад 30 демонстрантів біля ТЦ Tbilisi Mall на околиці Тбілісі, а також учасників ходи на правій набережній.

Відомо, що серед затриманих опозиціонери і члени "Коаліції за зміни" Ніка Мелія і Тенго Тевзадзе, ексмер Тбілісі Гігі Угулава, а також активіст Дмитро Бідзінашвілі.

Під час зіткнень також є постраждалі, зокрема, оператор ТВ Пірвелі, який знімав перебіг подій.

Зазначимо, що 31 січня уряд Грузинської мрії змінив законодавство, включивши "дороги міжнародного і внутрішнього значення" до списку стратегічно важливих об'єктів. Влада Грузії наголосила, що блокування траси біля Tbilisi Mall тепер розглядають як злочин згідно з кримінальним кодексом, який кваліфікують як захоплення або перешкоджання функціонуванню стратегічно значущих об'єктів. Учасникам подібних акцій може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Офіційної інформації про те, чи затримано протестувальників в адміністративному порядку за непокору поліції, чи за кримінальною статтею за перекриття автодороги, поки немає.

"Эхо Кавказа" пише, що, за словами адвоката, Ніка Мелія був затриманий у рамках адміністративного провадження, проте незабаром його звільнили. Сам політик пізніше заявив, що під час перебування у відділенні поліції зазнав кількох ударів з боку правоохоронців.