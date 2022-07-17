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Тбилиси перестанет давать жилье беженцам из Украины: что будет дальше

Фото: беженцев из Украины не будут обеспечивать жильем в Тбилиси (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Столица Грузии Тбилиси с 31 июля 2022 года сворачивает программу обеспечения беженцев из Украины жильем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Онлайн".

Сообщается, что украинские беженцы с 15 июля будут ежемесячно получать денежную помощь. Она определена в размере 300 лари (около 100 долларов) на семью и 45 лари (16 долларов) на человека дополнительно. Кроме того, международные организации (World Vision и UNHCR) рассматривают пакет помощи в размере 235 лари (80 долларов) на человека.

Сообщается, что с марта мэрия Тбилиси расселяла беженцев в разных гостиницах с трехразовым питанием. В рамках этой программы город принял порядка 5 100 человек, на сегодня в отлеях проживают более 2 300 украинцев.

Данная программа от мэрии Тбилиси завершится 31 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что в Британии более тысячи украинцев остались без жилья.

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