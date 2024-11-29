У Тбілісі десятки тисяч людей вийшли на протести: поліція намагається їх розігнати

У Грузії сьогодні, 29 листопада, продовжуються протести. Люди масово вийшли на вулиці через нове скандальне рішення проросійського уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Эхо Кавказа " та Tbilisi Life .

За даними Tbilisi Life, до будівлі грузинського парламенту в Тбілісі на мирний вийшли десятки тисяч громадян.

У Міністерстві внутрішніх справ Грузії поскаржилися, що частина протестувальників "протистоїть правоохоронцям, ображає їх словами, пошкоджує ліхтарі та інше обладнання, а також підпалює електричні кабелі".

Також у бік поліцейських нібито кидали невідомі предмети і один з них отримав травму.

На цьому тлі біля будівлі парламенту помітили велике скупчення спецназу.

Правоохоронці вже почали застосовувати проти протестувальників водомети та перцевий спрей.