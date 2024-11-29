У Тбілісі десятки тисяч людей вийшли на протести: поліція намагається їх розігнати
У Грузії сьогодні, 29 листопада, продовжуються протести. Люди масово вийшли на вулиці через нове скандальне рішення проросійського уряду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Эхо Кавказа" та Tbilisi Life.
За даними Tbilisi Life, до будівлі грузинського парламенту в Тбілісі на мирний вийшли десятки тисяч громадян.
У Міністерстві внутрішніх справ Грузії поскаржилися, що частина протестувальників "протистоїть правоохоронцям, ображає їх словами, пошкоджує ліхтарі та інше обладнання, а також підпалює електричні кабелі".
Також у бік поліцейських нібито кидали невідомі предмети і один з них отримав травму.
На цьому тлі біля будівлі парламенту помітили велике скупчення спецназу.
Правоохоронці вже почали застосовувати проти протестувальників водомети та перцевий спрей.
Протести у Грузії
Нагадаємо, протести в Грузії почалися ще вчора, 28 листопада. Причиною цього стала заява прем'єра Грузії Іраклія Кобахідзе про те, що його уряд відмовляється від переговорів щодо вступу країни до ЄС до 2028 року.
Проросійський чиновник пояснив це тим, що 2028 року країна "буде готова" до таких переговорів.
Протести почали розганяти силовики. Вони застосовували димові шашки, сльозогінний газ та водомети.
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