В Тбилиси десятки тысяч человек вышли на протесты: полиция пытается их разогнать

В Грузии сегодня, 29 ноября, продолжаются протесты. Люди массово вышли на улицы из-за нового скандального решения пророссийского правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Эхо Кавказа " и Tbilisi Life .

По данным Tbilisi Life, к зданию грузинского парламента в Тбилиси на мирный вышли десятки тысяч граждан.

В Министерстве внутренних дел Грузии пожаловались, что часть протестующих "противостоит правоохранителям, оскорбляет их словами, повреждает освещающие фонари и другое оборудование, а также поджигает электрические кабели".

Также в сторону полицейских якобы бросали неопознанные предметы и один из них получил травму.

На этом фоне возле здания парламента заметили большое скопление спецназа.

Правоохранители уже начали применять против протестующих водометы и перцовый спрей.