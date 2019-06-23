В Тбилиси анонсировали очередную акцию протеста 23 июня

В столице Грузии Тбилиси ночью около 2:00 (00:00 по Киеву) завершилась акция протеста с требованием отставки главы МВД и освобождения всех задержанных 20 июня, участники собираются возобновить протест в воскресенье. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Sputnik Грузия".

Митингующие провели шествие к офису правящей партии страны “Грузинская мечта – Демократическая Грузия”, где исполнили гимн Грузии и озвучили свои требования: отставка главы МВД Георгия Гахарии, изменение избирательного законодательства страны и освобождение демонстрантов, задержанных на митинге 20 июня.

К 2 часам ночи большая часть протестующих покинула проспект Руставели, у здания парламента осталось несколько десятков человек.

Поскольку требования прогтестующих не были выполнены, на воскресенье, 23 июня, назначена очередная акция протеста у здания парламента.

Напомним, 22 июня в Грузии возобновилась акция протеста у здания парламента в Тбилиси. Несколько сотен протестующих собрались под зданием грузинского парламента с требованием освобождения всех задержанных во время прошлых демонстраций, отставки главы Министерства внутренних дел Грузии Георгия Гахарии и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.

В четверг, 20 июня, тысячи человек вышли на акции протеста из-за выступление российских политиков в парламенте Грузии.