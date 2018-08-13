У Тайвані жертвами пожежі в лікарні стали 9 людей
Ще 10 осіб перебувають у критичному стані
В одній з лікарень тайванського Сіньбея сталася масштабна пожежа. Про це повідомляє інформаційне агентство Тайваню.
В результаті події загинули щонайменше 9 осіб.
За даними агентства, на сьомому поверсі лікарні сталася пожежа. Прибулі пожежники евакуювали 31 людину, ще 16 були виявлені всередині будівлі без ознак життя. Їм була надана екстрена допомога. Десять з них знаходяться в критичному стані, ще шестеро - у стабільному.
У ліквідації пожежі брали участь 79 одиниць техніки та 249 пожежних.
Причини пожежі встановлюються фахівцями, які працюють на місці події.
Нагадаємо, в Дніпрі під час пожежі загинула людина. Під час гасіння рятувальники виявили тіло чоловіка 1957 року народження, який перебував у квартирі.