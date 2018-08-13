У Тайвані жертвами пожежі в лікарні стали 9 людей

Новини Надзвичайні події 13.08.2018 - 07:35
Ілюстративне фото (MNS.GOV.UA)
Ілюстративне фото (MNS.GOV.UA)

Ще 10 осіб перебувають у критичному стані

В одній з лікарень тайванського Сіньбея сталася масштабна пожежа. Про це повідомляє інформаційне агентство Тайваню.

В результаті події загинули щонайменше 9 осіб.

За даними агентства, на сьомому поверсі лікарні сталася пожежа. Прибулі пожежники евакуювали 31 людину, ще 16 були виявлені всередині будівлі без ознак життя. Їм була надана екстрена допомога. Десять з них знаходяться в критичному стані, ще шестеро - у стабільному.

У ліквідації пожежі брали участь 79 одиниць техніки та 249 пожежних.

Причини пожежі встановлюються фахівцями, які працюють на місці події.

Нагадаємо, в Дніпрі під час пожежі загинула людина. Під час гасіння рятувальники виявили тіло чоловіка 1957 року народження, який перебував у квартирі.

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Теги:  Тайвань,  пожежа,  больница,  Жертвы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС