У Тайвані жертвами пожежі в лікарні стали 9 людей

Ще 10 осіб перебувають у критичному стані

В одній з лікарень тайванського Сіньбея сталася масштабна пожежа. Про це повідомляє інформаційне агентство Тайваню.

В результаті події загинули щонайменше 9 осіб.

За даними агентства, на сьомому поверсі лікарні сталася пожежа. Прибулі пожежники евакуювали 31 людину, ще 16 були виявлені всередині будівлі без ознак життя. Їм була надана екстрена допомога. Десять з них знаходяться в критичному стані, ще шестеро - у стабільному.

У ліквідації пожежі брали участь 79 одиниць техніки та 249 пожежних.

Причини пожежі встановлюються фахівцями, які працюють на місці події.

Нагадаємо, в Дніпрі під час пожежі загинула людина. Під час гасіння рятувальники виявили тіло чоловіка 1957 року народження, який перебував у квартирі.