На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,9

Иллюстративное фото (flickr.com/matthileo)

Землетрясение ощущалось в Тайбэе, сообщений о жертвах пока нет

На Тайване утром 23 октября произошло землетрясение магнитудой 5,9, сообщений о жертвах пока нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что по данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения на Тайване достигала 5,9. По словам очевидцев, в столице Тайбэе тряслись здания. На данный момент нет сообщений о разрушениях и жертвах. Эпицентр землетрясения находился на глубине 26 км в 95 км на юго-восток от прибрежного города Су-ао.

Напомним, ранее власти Индонезии оценили ущерб от землетрясения и цунами, которые произошли в конце сентября, в более 900 млн долларов.

Согласно последним данным, в результате землетрясения на Сулавеси погибли 2256 человек, еще 4612 пострадали. Кроме того, более 220 тыс. остались без жилья. По оценкам местных властей, землетрясение повредило почти 70 тыс. домов и до тысячи других зданий. Кроме того, более 5 тысяч человек оставались пропавшими без вести. В Национальном агентстве по предотвращению стихийных бедствий Индонезии ожидают, что сумма ущерба будет увеличиваться.