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На Тайвані стався землетрус магнітудою 5,9

Новини » Надзвичайні події    23.10.2018 - 08:32
Ілюстративне фото (flickr.com/matthileo)
Ілюстративне фото (flickr.com/matthileo)

Землетрус відчувався в Тайбеї, повідомлень про жертви поки немає

На Тайвані вранці 23 жовтня стався землетрус магнітудою 5,9, повідомлень про жертви поки немає. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що за даними Геологічної служби США, магнітуда землетрусу на Тайвані сягала 5,9. За словами очевидців, у столиці Тайбеї тряслися будівлі. На даний момент немає повідомлень про руйнування і жертви. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 26 км в 95 км на південний схід від прибережного міста Су-ао.

Нагадаємо, раніше влада Індонезії оцінила збиток від землетрусу і цунамі, які сталися наприкінці вересня, понад 900 млн доларів.

Згідно з останніми даними, в результаті землетрусу на Сулавесі загинули 2256 осіб, ще 4612 постраждали. Крім того, понад 220 тис. залишилися без житла. За оцінками місцевої влади, землетрус пошкодив майже 70 тис. будинків і до тисячі інших будівель. Крім того, понад 5 тисяч осіб залишалися зниклими безвісти. В Національному агентстві по запобіганню стихійних лих Індонезії очікують, що сума збитків буде збільшуватися.

 

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