Тайвань заявил о крупнейшем вторжении ВВС Китая

Первая партия китайских самолетов вылетела в районе контролируемых Тайванем островов Пратас. Вторая группа прилетела в пролив Баши, что отделяет Тайвань от Филиппин, ключевой водный путь, связывающий Тихий океан со спорным Южно-Китайским морем.

Тайвань отправил боевые самолеты, чтобы воспрепятствовать китайским самолетам, а ракетные системы были развернуты для наблюдения за ними.

Министерство обороны Тайваня сначала сообщило, что тайваньские истребители атаковали 18 истребителей J-16 и четыре истребителя Су-30, а также два бомбардировщика H-6 и один противолодочный самолет.

Затем, в субботу, министерство заявило, что еще 13 китайских самолетов участвовали в миссии в пятницу вечером - 10 J-16, 2 H-6 и самолет дальнего радиолокационного слежения.

Китай пока не прокомментировал свою деятельность. Ранее сообщалось, что такие полеты должны были защитить суверенитет страны и нацелены на "заговор" между Тайванем и Соединенными Штатами, наиболее важным международным спонсором острова.