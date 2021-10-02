Тайвань заявив про найбільше вторгнення ВПС Китаю

Перша партія китайських літаків вилетіла в районі контрольованих Тайванем островів Пратас. Друга група прилетіла в протоку Баші, що відокремлює Тайвань від Філіппін, ключовий водний шлях, що зв'язує Тихий океан зі спірним Південнокитайським морем.

Тайвань відправив бойові літаки, щоб перешкодити китайським літакам, а ракетні системи були розгорнуті для спостереження за ними.

Міністерство оборони Тайваню спочатку повідомило, що тайванські винищувачі атакували 18 винищувачів J-16 і чотири винищувачі Су-30, а також два бомбардувальники H-6 та один протичовновий літак.

Потім, в суботу, міністерство заявило, що ще 13 китайських літаків брали участь у місії в п'ятницю ввечері - 10 J-16, 2 H-6 і літак дальнього радіолокаційного стеження.

Китай поки не прокоментував свою діяльність. Раніше повідомлялося, що такі польоти мали захистити суверенітет країни та націлені на "змову" між Тайванем і Сполученими Штатами, найбільш важливим міжнародним спонсором острова.