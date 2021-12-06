Тайвань ввела обязательную вакцинацию для ряда профессий: кто попал в список
Фото: Тайвань ввела обязательную вакцинацию для ряда профессий (Getty Images)
В Тайване расширили кампанию вакцинации от коронавируса. Прививка стала обязательной для ряда профессий.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Отмечается, что полный курс прививки необходимо завершить до 1 января.
На кого распространяется обязательная вакцинация
- на всех работников учебных заведений;
- на всех работников соревновательных и развлекательных видов спорта;
- на всех работников программ социального обеспечения, в том числе и на сотрудников домов для пожилых людей;
- на всех работников заведений общественного питания, учреждений настольных игр, караоке-заведений и медиа-проекционных предприятий;
- на всех работников косметических учреждений;
- на всех работников выставочных залов;
- на всех работников предприятий, которые связаны с ночными клубами и саунами.