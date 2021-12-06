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Тайвань ввела обязательную вакцинацию для ряда профессий: кто попал в список

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Понедельник 06 декабря 2021 14:57
Тайвань ввела обязательную вакцинацию для ряда профессий: кто попал в список Фото: Тайвань ввела обязательную вакцинацию для ряда профессий (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Тайване расширили кампанию вакцинации от коронавируса. Прививка стала обязательной для ряда профессий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что полный курс прививки необходимо завершить до 1 января.

На кого распространяется обязательная вакцинация

  • на всех работников учебных заведений;
  • на всех работников соревновательных и развлекательных видов спорта;
  • на всех работников программ социального обеспечения, в том числе и на сотрудников домов для пожилых людей;
  • на всех работников заведений общественного питания, учреждений настольных игр, караоке-заведений и медиа-проекционных предприятий;
  • на всех работников косметических учреждений;
  • на всех работников выставочных залов;
  • на всех работников предприятий, которые связаны с ночными клубами и саунами.
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