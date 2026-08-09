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Тайвань спрямує на оборону рекордну суму через загрозу вторгнення Китаю

19:45 09.08.2026 Нд
2 хв
На таке рішення Тайбей штовхають одразу дві країни
aimg Валерія Абабіна
Тайвань спрямує на оборону рекордну суму через загрозу вторгнення Китаю Фото:Військові Тайваню (Getty Images)
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Кабінет міністрів Тайваню запропонує збільшити витрати на оборону у 2027 році на 16%. Уперше вони перевищать 1 трильйон тайванських доларів.

ро це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters

Яким буде бюджет

За даними Центрального інформаційного агентства Тайваню, запропонований бюджет перевищить 1,1 трильйона тайванських доларів. Він включає фінансування берегової охорони, ветеранів та спеціальних проєктів і, як і цьогоріч, перевищить 3% валового внутрішнього продукту.

Документ мають представити 20 серпня, а детальні цифри очікують на останньому засіданні кабміну.

Чому Тайвань нарощує витрати

Рішення ухвалюють на тлі того, що Китай, який вважає демократичний Тайвань своєю територією, останніми роками посилив військовий і політичний тиск. Тайбей ці претензії рішуче відкидає.

Водночас Тайвань стикається із закликами Вашингтона витрачати більше на власну оборону - подібний тиск США чинять і на Європу.

Президент Тайваню Лай Цзін-де сприйняв ці заклики з ентузіазмом.

Уряд зробив модернізацію армії ключовою політичною платформою й неодноразово обіцяв збільшити оборонні витрати, зокрема на розробку підводних човнів власного виробництва.

Загроза з боку Китаю

Китайські військові майже щодня діють навколо Тайваню та періодично проводять навчання. Крім того, Пекін швидко модернізує свою армію, оснащуючи її новими авіаносцями, винищувачами-невидимками та ракетами.

У березні Китай оголосив про збільшення власних оборонних витрат цього року на 7% - до 1,91 трильйона юанів (близько 283 мільярдів доларів).

Пекін відмовляється вести переговори з Лаєм, називаючи його "сепаратистом".

Нагадаємо, Тайвань уважно стежить за війною Росії проти України, вбачаючи в ній можливий сценарій власного протистояння з Китаєм.

Острів бере приклад з України, яка ефективно застосовувала морські дрони проти російського флоту в Чорному морі, і вивчає, як використати такий досвід для відбиття можливого вторгнення.

Тайбей також планує будувати мільйони дронів для власної оборони, залучивши компанію, чиє програмне забезпечення вже використовується в українських бойових безпілотниках.

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