Тайвань розглядає другу каденцію Трампа для протистояння з Китаєм

Конфронтаційна політика президента США Дональда Трампа щодо Китаю під час його другого терміну створює для Тайваню більше можливостей, ніж загроз. Таку думку висловив міністр закордонних справ Тайваню Лінь Цзя-лун.

За його словами, основна мета Трампа - протистояти Китаю, і хоча це не обов’язково означає підтримку Тайваню, адміністрація США відкриває можливості для спільних інтересів між Вашингтоном і Тайбеєм.

"Зовнішня політика Тайваню не базується на інтересах США, а ґрунтується на наших власних пріоритетах", – заявив Лінь.

Він зазначив, що хоча під час передвиборчої кампанії Трамп робив суперечливі заяви щодо Тайваню, звинувачуючи країну у "крадіжці" виробництва чипів, важливо сприймати його слова "серйозно, але не буквально".

Лінь також повідомив, що Тайвань у відповідь на позицію Трампа має намір збільшити витрати на оборону до 3% ВВП.

Щодо рішення Держдепу США вилучити з інформаційного бюлетеня фразу про непідтримку незалежності Тайваню, Лінь закликав не переоцінювати цей крок.

Він наголосив на необхідності відокремлення відносин Тайвань-США від китайського впливу та уникнення тристоронньої дипломатії, яка склалася в період холодної війни.