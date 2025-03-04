Тайвань рассматривает вторую каденцию Трампа для противостояния с Китаем

Конфронтационная политика президента США Дональда Трампа в отношении Китая во время его второго срока создает для Тайваня больше возможностей, чем угроз. Такое мнение высказал министр иностранных дел Тайваня Линь Цзя-лун.

По его словам, основная цель Трампа - противостоять Китаю, и хотя это не обязательно означает поддержку Тайваня, администрация США открывает возможности для общих интересов между Вашингтоном и Тайбэем.

"Внешняя политика Тайваня не базируется на интересах США, а основывается на наших собственных приоритетах", - заявил Линь.

Он отметил, что хотя во время предвыборной кампании Трамп делал противоречивые заявления в отношении Тайваня, обвиняя страну в "краже" производства чипов, важно воспринимать его слова "серьезно, но не буквально".

Линь также сообщил, что Тайвань в ответ на позицию Трампа намерен увеличить расходы на оборону до 3% ВВП.

Относительно решения Госдепа США изъять из информационного бюллетеня фразу о неподдержке независимости Тайваня, Линь призвал не переоценивать этот шаг.

Он отметил необходимость отделения отношений Тайвань-США от китайского влияния и избежания трехсторонней дипломатии, которая сложилась в период холодной войны.