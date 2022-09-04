Тайвань разместил противодронные орудия на нескольких островах

Вооруженные силы Тайваня установили средства защиты от дронов на прибрежных островах Цзиньмэнь и Мацу после нескольких инцидентов с китайскими БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Taiwan News.
Противодронные пушки блокируют частоту, используемую наземной станцией для связи с дроном, в результате чего БПЛА выходит из-под контроля и падает.
Гражданские беспилотники были замечены над островами недалеко от побережья китайской провинции Фуцзянь. Появление БПЛА рассматривается как еще один признак провокаций со стороны Китая, в дополнение к недавним широкомасштабным военным маневрам и почти ежедневным вторжениям китайских боевых самолетов в опознавательную зону ПВО Тайваня.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты объявили о трех контрактах на 1,1 млрд долларов на продажу Тайваню вооружений и предоставление технических услуг.
Также сообщалось, силы противовоздушной обороны Тайваня сбили неопознанный беспилотник над островами Цзиньмэнь.
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