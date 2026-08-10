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Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Тайвань за прикладом України робить ставку на дрони, щоб відбити можливе вторгнення Китаю, - NYT

03:55 10.08.2026 Пн
3 хв
Що відомо про дії Тайваню?
aimg Едуард Ткач
Фото: Китай теж створює дрони та вкладається в технології протидії (Getty Images)

Тайвань, надихнувшись уроками, отриманими з війни в Україні та інших зон нещодавніх бойових дій, починає будувати флоти літаючих і морських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За даними видання, мета полягає в тому, щоб використати дрони для стримування потенційного вторгнення Китаю. Цю стратегію розробили американські командири і називають її "пекельним ландшафтом".

Суть полягає в тому, що стратегія придушення військ хвилями дронів, ракет і артилерії, а також перетворення десантної операції в настільки ризиковану операцію призведе до того, що китайські лідери відмовляться від її проведення.

"Наша робота в галузі дронів та протидії їм почалася відносно пізно, і спочатку ми діяли методом проб та помилок", - сказав у середу генерал-лейтенант Хуан Вень-чі, гендиректор зі стратегічного планування Міноборони Тайваню.

Він додав, що за останні два роки ситуація почала змінюватися.

Досвід України

Офіційні особи Тайваню відзначили успіхи України в бойових діях, досягнуті завдяки використанню дронів, і намагаються запозичити український підхід "Давид проти Голіафа".

Тобто йдеться про використання відносно недорогих і маневрених дронів для вирівнювання шансів у боротьбі зі значно більшим противником.

Плани Тайваню та дії Китаю

Прагнучи перетворити острів на наддержаву з виробництва дронів, уряд Тайваню заявляє, що до 2030 року країна вироблятиме 100 000 безпілотників на місяць, причому близько половини з них йтиме на експорт.

"Тайвань усвідомив, що дрони будуть важливими у всіх областях і на всіх етапах потенційної війни з Китаєм", - заявив Мік Райан, відставний австралійський генерал-майор, який вивчав Україну та Тайвань.

Він додав, що недавні успіхи України в завданні далекобійних ударів дронами свідчать, що Тайвань ідентично може атакувати судна, які виходять з китайських портів, якщо Пекін розпочне десантну операцію.

При цьому багато експертів вважають, що армія Китаю поки що недостатньо сильна, щоб легко вторгнутися на Тайвань, а нещодавні чистки у вищому командуванні лише підірвали її боєздатність.

У той же час Китай, як і Тайвань, нарощує флот літаючих і морських дронів, а також вкладає значні кошти в технології виявлення та придушення безпілотників.

"Пам'ятайте, що китайці теж стежать за всім, що роблять українці", - резюмував Райан.

Що ще відомо

Нагадаємо, на добу раніше Reuters повідомило, що Кабмін Тайваню має намір запропонувати збільшити витрати на оборону в 2027 році на 16%. Очікується, що витрати вперше перевищать 1 трильйон тайванських доларів.

Причиною такого рішення є загроза вторгнення Китаю.

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КитайТайваньВійна в Україні