Тайвань помітив російські військові кораблі біля свого узбережжя

Після виявлення кораблів ВМС РФ, Тайвань направив свої літаки та кораблі для спостереження, а також активував береговий ракетний комплекс.

Як заявили в тайванському Міноборони, два фрегати рушили у північному напрямку біля східного узбережжя острова.

Потім російські кораблі "покинули нашу зону реагування у південно-східному напрямку біля портового міста Суао, де знаходиться велика тайванська військово-морська база".

Зазначається, що вчора загін кораблів Тихоокеанського флоту РФ зайшов у південну частину Філіппінського моря для виконання завдань у рамках далекого морського переходу.

Ситуація у Тайвані

Нагадаємо, що Тайвань протягом останніх трьох років регулярно повідомляв про китайські військові кораблі та літаки ВПС, що діють навколо острова, на тлі спроб Пекіна наполягати на заявах про приналежність Тайваню до КНР.

Так, лідер Китаю та інші чиновники наполягають на "возз'єднанні" з островом.

Цього тижня міністр закордонних справ Тайваню Джаушіє Джозеф Ву заявив, що загроза Китаю для острова "набагато серйозніша, ніж здається на перший погляд".

Він попередив КНР про те, що будь-яка спроба Пекіна змінити статус-кво силою "матиме серйозні наслідки" для світу, у тому числі щодо постачання напівпровідників - Тайвань є одним із лідерів у цій сфері.

Додамо, що Індія та інші країни сильно залежать від тайванських напівпровідників. Крім того, за словами Ву, Тайвань постачає 90% передових чіпів, необхідних у всьому світі.

Нагадаємо, що близько тижня тому китайська авіаносна ударна група пройшла через Тайванську протоку.