Тайвань після звинувачень у рекордах обмежить імпорт нафти з РФ

У відомстві відповіли на інформацію ЗМІ про те, що Тайвань став основним імпортером російських енергоносіїв.

"Імпорт згаданої у публікаціях медіа російської нафтохімічної сировини наразі не підпадає під обмеження, встановлені урядом Тайваню. Проте всі тайванські державні підприємства з 2023 року припинили закупівлю російської сирої нафти та іншої супутньої продукції", - зазначається в заяві.

Водночас, в МЗС Тайваню наголосили, що влада продовжуватиме тісну координацію в питанні дотримання антиросійських санкцій зі США, ЄС та іншими демократичними країнами світу.

"Якщо міжнародні союзники запровадять додаткові обмеження на російські енергоносії чи іншу продукцію, Тайвань активно співпрацюватиме, демонструючи свою непохитну рішучість протистояти агресії та захищати міжнародний порядок", - зазначили у відомстві.

У МЗС додали, що оскільки міжнародні санкції продовжують розвиватися, міністерство додатково вивчить відповідні обмежувальні заходи та зв’яжеться з вітчизняними виробниками.

Відомство також зазначило, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну влада Тайваню запровадила суворі заходи контролю за експортом високих технологій до Росії. Наразі в тайванському "чорному списку" понад 3300 російських підприємств, співпрацю з якими заборонено.