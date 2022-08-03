Тайвань оцеплен: китайские войска проводят учебные стрельбы

Армия Китая проводит учебные стрельбы в районе Тайваньского пролива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на China Daily.
Стрельбы ведутся из города Сямэнь - крупнейшего порта китайской провинции Фуцзянь. Сообщается, что местные жители боятся начала войны.
ВВС Народно-освободительной армии Китая направили свои истребители Су-35 для пересечения Тайваньского пролива, сообщает Центральное телевидение Китая.
Министерство обороны Тайваня заявило в среду, что китайские боевые стрельбы вокруг демократического острова на этой неделе продемонстрировали намерение Пекина разрушить региональный мир и стабильность.
Тайвань повысил уровень боевой готовности и своевременно и надлежащим образом отреагирует на учения, сообщил журналистам представитель министерства обороны.
Как сообщалось ранее, управление морской безопасности Китая распространило сообщение о том, что с 00:00 часов 2 августа до 00:00 часов 6 августа в части акватории Южно-Китайского моря будут проводиться военные учения с боевыми стрельбами.
Ранее появилась информация, что Вооруженные силы Китая планируют запуск боевых ракет во время учений, которые начались возле Тайваня 2 августа.
Раньше правительство Китая пригрозило "решительными мерами" в случае визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси до Тайваня.