Тайвань обнаружил китайские военные самолеты и корабли вокруг острова

По информации ведомства, 23 военных самолета и восемь кораблей Китая были обнаружены рядом с островом. При этом шесть китайских истребителей и один ударный вертолет пересекли условную линию разграничения над Тайваньским проливом.

В ответ Тайвань привел свои самолеты, корабли и ракетные системы в состояние боевой готовности.