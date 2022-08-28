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Тайвань обнаружил китайские военные самолеты и корабли вокруг острова

Иллюстративное фото: Тайвань обнаружил китайские военные самолеты и корабли вокруг острова (twitter.com/WarPolitRussia)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 28 августа, несколько десятков военных самолетов и корабли КНР были замечены вблизи Тайваня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Тайваня в Twitter.

По информации ведомства, 23 военных самолета и восемь кораблей Китая были обнаружены рядом с островом. При этом шесть китайских истребителей и один ударный вертолет пересекли условную линию разграничения над Тайваньским проливом.

В ответ Тайвань привел свои самолеты, корабли и ракетные системы в состояние боевой готовности.

Напомним, ранее стало известно, что 21 августа Тайвань вновь зафиксировал движение китайских военных кораблей и самолетов вблизи острова. Часть из них зашла в зону действия противовоздушной обороны.

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