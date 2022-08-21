Тайвань обнаружил 5 китайских кораблей и 12 самолетов вблизи острова

Тайвань вновь зафиксировал движение китайских военных кораблей и самолетов вблизи острова. Часть из них зашла в зону действия противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Тайваня в Twitter .

В воскресенье, 21 августа, военные Тайваня зафиксировали вблизи острова 5 кораблей Китая и 12 самолетов. Из них 5 воздушных бортов пролетели над восточной частью средней линии Тайваньского залива и таким образом зашли в зону действия ПВО острова.

Тайваньская армия отреагировала на такие действия КНР и направила свои корабли и ракетные комплексы наземного базирования.