UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Тайвань назвал военные учения Китая репетицией нападения

Фото: Тайвань назвал военные учения Китая репетицией нападения (eng.chinamil.com.cn)
Автор: Наталия Гурковская

Китайские самолеты и военные корабли репетировали нападение на Тайвань в субботу, 6 августа, в отместку за визит туда спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, в ходе которого Пекин прекратил переговоры по вопросам безопасности и другим вопросам с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет издание, Краткий необъявленный визит Пелоси в течение недели на самоуправляемый остров, на который претендует Китай, привел Пекин в ярость и спровоцировал беспрецедентные военные учения, после которого над столицей Тайбэем были запущены баллистические ракеты.

Китайские учения, сосредоточенные в шести местах по всему острову, продлятся до полудня воскресенья.

Министерство обороны Тайваня заявило, что несколько китайских кораблей и самолетов совершили миссии в Тайваньском проливе, при этом некоторые из них пересекли срединную линию, неофициальный буфер, разделяющий две стороны, что тайваньские военные назвали имитацией нападения на остров.

Китайские военные корабли и самолеты продолжали «давить» на срединную линию Тайваньского пролива в субботу днем, сообщил источник, знакомый с планированием безопасности.

Как сообщалось, после начала китайских учений вокруг Тайваня, Пентагон неоднократно пытался связаться с Пекином, однако все звонки были проигнорированы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайТайвань