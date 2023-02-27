Тайвань допоможе Україні у відновленні інфраструктури: виділив 56 млн доларів

Зокрема, влада планує взяти участь у спільних зусиллях із відновлення українських лікарень, шкіл, церков, об'єктів енергетики, водопостачання, мостів і транспорту на двосторонній і багатосторонній основі.

У відомстві наголосили, що з початку вторгнення РФ уряд Тайваню передав загалом 27 тонн медичних препаратів і понад 700 тонн гуманітарної допомоги.

Крім того, Тайвань пожертвував понад 41 млн доларів на зусилля, докладені в координації з сусідніми країнами - включно з Польщею, Чехією, Словаччиною та Литвою - і міжнародними організаціями для спільного розселення українських біженців.

Раніше повідомлялося, що в Тайвані зробили висновки та засвоїли важливі уроки російсько-української війни, що допоможе Тайбею стримати агресію Пекіна у разі нападу.

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