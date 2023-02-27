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Тайвань поможет Украине в восстановлении инфраструктуры: выделил 56 млн долларов

Фото: Тайвань поможет Украине в восстановлении инфраструктуры (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство иностранных дел Тайваня выделило около 56 млн долларов в своем бюджете на 2023 год на восстановление гражданской инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Caribbean News Global.

В частности, власти планируют принять участие в совместных усилиях по восстановлению украинских больниц, школ, церквей, объектов энергетики, водоснабжения, мостов и транспорта на двусторонней и многосторонней основе.

В ведомстве подчеркнули, что с начала вторжения РФ правительство Тайваня передали в общей сложности 27 тонн медицинских препаратов и более 700 тонн гуманитарной помощи.

Кроме того, Тайвань пожертвовал более 41 млн долларов на усилия, предпринятые в координации с соседними странами - включая Польшу, Чехию, Словакию и Литву - и международными организациями для совместного расселения украинских беженцев.

Ранее сообщалось, что в Тайване сделали выводы и усвоили важные уроки российско-украинской войны, что поможет Тайбэю сдержать агрессию Пекина в случае нападения.

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