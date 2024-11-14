Тайсон провів битву поглядів із Полом перед боєм у Техасі: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Most Valuable Promotions .

Бій Пол – Тайсон відбудеться 15 листопада в штаті Техас. Вони вийдуть в ринг на "AT&T Стедіум". Орієнтовно поєдинок розпочнеться о 22-й годині за місцевим часом, коли в Києві вже буде 06:00 суботи.

Бій матиме статус офіційного. Поєдинок триватиме 8 раундів по 2 хвилин кожен. Тайсон з'явиться в ринзі вперше з 2020 року, коли провів виставковий бій проти Роя Джонса. Той поєдинок завершився нічиєю, а в андеркарді Пол дебютував у ролі боксера.

З тих пір блогер провів 10 боїв, у яких здобув 9 перемог. Зокрема, 6 разів американець перемагав нокаутом. Тайсон і Пол спокійно поводилися під час битви поглядів, уникнувши звичних для таких моментів провокацій.

Jake Paul and Mike Tyson face off 2 days before fight night!



The clock is ticking… Who do yall got?

-#PaulTyson

Friday, November 15th

AT&T Stadium - Arlington, TX

Live on @netflix pic.twitter.com/bQ1N8aFGOt — Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) November 14, 2024

Хто такий Майк Тайсон

Уродженець Брукліна, один із найупізнаваніших боксерів усіх часів. На професіональному рівні дебютував у березні 1985 року. Останній бій провів у 2005-му.

Через рік після появи в професіоналах завоював перший титул. У 1987-му до поясу WBC додав чемпіонські звання за версіями WBA та IBF, а ще за рік – титул The Ring. У 1987-1990 рр. був абсолютним чемпіоном світу. Переміг 11 бійців за титул чемпіона світу в хевівейті.

Мав проблеми з наркотиками та законом на піку кар'єри, сидів у в'язниці за зґвалтування та побиття людей. Згодом пройшов реабілітацію, став веганом і прийняв іслам. Зібрав колекцію камео в голівудських стрічках ("Крокодил Данді в Лос-Анджелесі", "Роккі Бальбоа", "Похмілля у Вегасі").