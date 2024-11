Тайсон провів битву поглядів із Полом перед боєм у Техасі: відео

Бій Пол – Тайсон відбудеться 15 листопада в штаті Техас. Вони вийдуть в ринг на "AT&T Стедіум". Орієнтовно поєдинок розпочнеться о 22-й годині за місцевим часом, коли в Києві вже буде 06:00 суботи.

Бій матиме статус офіційного. Поєдинок триватиме 8 раундів по 2 хвилин кожен. Тайсон з'явиться в ринзі вперше з 2020 року, коли провів виставковий бій проти Роя Джонса. Той поєдинок завершився нічиєю, а в андеркарді Пол дебютував у ролі боксера.

З тих пір блогер провів 10 боїв, у яких здобув 9 перемог. Зокрема, 6 разів американець перемагав нокаутом. Тайсон і Пол спокійно поводилися під час битви поглядів, уникнувши звичних для таких моментів провокацій.

Jake Paul and Mike Tyson face off 2 days before fight night!



The clock is ticking… Who do yall got?

-#PaulTyson

Friday, November 15th

AT&T Stadium - Arlington, TX

Live on @netflix pic.twitter.com/bQ1N8aFGOt