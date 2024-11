Тайсон провел битву взглядов с Полом перед боем в Техасе: видео

Бой Пол – Тайсон состоится 15 ноября в штате Техас. Они выйдут в ринг на "AT&T Стэдиум". Ориентировочно поединок начнется в 22:00 по местному времени, когда в Киеве уже будет 6 часов утра субботы.

Бой будет иметь статус официального. Поединок продлится 8 раундов по 2 минуты каждый. Тайсон появится на ринге впервые с 2020 года, когда провел выставочный бой против Роя Джонса. Этот поединок завершился ничьей, а в андеркарде Пол дебютировал в качестве боксера.

С тех пор блогер провел 10 боев, в которых одержал 9 побед. В частности, 6 раз американец побеждал нокаутом. Тайсон и Пол спокойно вели себя во время битвы взглядов, избежав привычных для таких моментов провокаций.

Jake Paul and Mike Tyson face off 2 days before fight night!



The clock is ticking… Who do yall got?

-#PaulTyson

Friday, November 15th

AT&T Stadium - Arlington, TX

Live on @netflix pic.twitter.com/bQ1N8aFGOt