Тайсон провел битву взглядов с Полом перед боем в Техасе: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Most Valuable Promotions .

Бой Пол – Тайсон состоится 15 ноября в штате Техас. Они выйдут в ринг на "AT&T Стэдиум". Ориентировочно поединок начнется в 22:00 по местному времени, когда в Киеве уже будет 6 часов утра субботы.

Бой будет иметь статус официального. Поединок продлится 8 раундов по 2 минуты каждый. Тайсон появится на ринге впервые с 2020 года, когда провел выставочный бой против Роя Джонса. Этот поединок завершился ничьей, а в андеркарде Пол дебютировал в качестве боксера.

С тех пор блогер провел 10 боев, в которых одержал 9 побед. В частности, 6 раз американец побеждал нокаутом. Тайсон и Пол спокойно вели себя во время битвы взглядов, избежав привычных для таких моментов провокаций.

Jake Paul and Mike Tyson face off 2 days before fight night!



The clock is ticking… Who do yall got?

-#PaulTyson

Friday, November 15th

AT&T Stadium - Arlington, TX

Live on @netflix pic.twitter.com/bQ1N8aFGOt — Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) November 14, 2024

Кто такой Майк Тайсон

Уроженец Бруклина, один из самых узнаваемых боксеров всех времен. На профессиональном уровне дебютировал в марте 1985 года. Последнее сражение провел в 2005-м.

Спустя год после появления в профессионалах завоевал первый титул. В 1987-м к поясу WBC добавил чемпионские звания по версиям WBA и IBF, а еще год спустя – титул The Ring. В 1987–1990 гг. был абсолютным чемпионом мира. Победил 11 бойцов за титул чемпиона мира в хевивейте.

Имел проблемы с наркотиками и законом на пике карьеры, сидел в тюрьме за изнасилование и избиение людей. Впоследствии прошел реабилитацию, стал веганом и принял ислам. Собрал коллекцию камео в голливудских лентах ("Крокодил Данди в Лос-Анджелесе", "Рокки Бальбоа", "Похмелье в Вегасе").