У Таїланді, на одній з електростанцій, зникла пробірка з радіоактивним цезієм

У тайському місті Прачінбурі з об'єкту компанії "Національна електростанція 5А" зникла пробірка з радіоактивним цезієм-137.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bangkok Post.

За даними місцевої поліції, зникла пробірка містить досить небезпечний ізотоп. При цьому співробітники компанії помітили зникнення пробірки минулої п'ятниці.

Як розповів начальник поліції Пол Кол Монгкол Топао, трубка з цезієм-137 була прикріплена до баштового резервуара парової електростанції.

Коли саме зникла трубка - не відомо. Також поліція намагається вияснити вона відірвалася чи була вилучена з бака. Окрім цього правоохоронці перевірили найближчі магазини, які займаються продажем брухту. Однак пробірку не було знайдено.

Компанія, на об'єкті якої зафіксовано зникнення пробірки, запропонувала винагороду в 50 000 батів (це приблизно 53 000 гривень) за інформацію, яка допоможе знайти трубу з цезієм-137.