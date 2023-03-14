В Таиланде, на одной из электростанций, пропала пробирка с радиоактивным цезием

В тайском городе Прачинбури с объекта компании "Национальная электростанция 5А" пропала пробирка с радиоактивным цезием-137.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bangkok Post.

По данным местной полиции, пропавшая пробирка содержит достаточно опасный изотоп. При этом сотрудники компании заметили исчезновение пробирки в прошлую пятницу.

Как рассказал начальник полиции Пол Кол Монгкол Топао, трубка с цезием-137 была прикреплена к башенному резервуару паровой электростанции.

Когда именно исчезла трубка – неизвестно. Также полиция пытается выяснить, она оторвалась или была изъята из бака. Кроме этого, правоохранители проверили ближайшие магазины, которые занимаются продажей металлолома. Однако пробирка не была найдена.

Компания, на объекте которой зафиксировано пропажа пробирки, предложила вознаграждение в 50 000 батов (это примерно 53 000 гривен) за информацию, которая поможет найти трубу с цезием-137.