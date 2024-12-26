Таїланд прийняв запрошення Росії стати партнером БРІКС

За його словами, 31 жовтня Таїланд отримав від Росії, голови БРІКС у 2024 році, офіційне запрошення стати країною-партнером БРІКС. А вже 24 грудня відбулося засідання кабінету міністрів, на якому було ухвалено рішення, що Таїланд дасть позитивну відповідь на це запрошення.

"У той же день міністр закордонних справ Таїланду надіслав лист міністру закордонних справ Росії, в якому було надано згоду Таїланду приєднатися до БРІКС як країна-партнер", - заявили в МЗС Таїланду.

У відомстві вважають, що членство Таїланду в БРІКС посприяє розвитку торгівлі, інвестицій, продовольчої та енергетичної безпеки, а також допоможе підвищити роль Таїланду "в просуванні міжнародного співробітництва та багатосторонності".

Що таке БРІКС

БРІКС - це група з 10 країн, до складу якої входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка, Саудівська Аравія, ОАЕ, Іран, Єгипет та Ефіопія. БРІКС часто розглядається як платформа для зміцнення глобального багатополярного порядку, де ці країни намагаються зменшити домінування США і ЄС.

Нещодавно Туреччина офіційно подала заявку на вступ до БРІКС.